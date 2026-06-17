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دعم جماهيري

2026.06.17 | 07:25 pm
حضرت الجماهير البرتغالية بكثافة في ملعب هيوستن دعمًا لمنتخب بلادها الذي يفتتح مشواره في منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة الكونغو الديموقراطية. (رويترز)
دعم جماهيري

دعم جماهيري