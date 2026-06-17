رونالدو وكانسيلو أساسيان أمام الكونغو

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية في افتتاح مباريات المجموعة الـ11 من منافسات كأس العالم 2026، في هيوستن.

وإضافة إلى رونالدو، ضمت القائمة الأساسية، التي أعلنها المنتخب البرتغالي في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أيضًا جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الهلال، المعار إلى برشلونة الإسباني الموسم الماضي، وديوجو كوستا، حارس المرمى، ونونو مينديش، وتوماس أروخو، وريناتو فيجا، وفيتينا، وجواو نيفيش، وبرونو فيرنانديز، وبيرناردو سيلفا، وبيدرو نيتو.

وقرر المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز الاحتفاظ بالثنائي روبن نيفيز، لاعب فريق الهلال، وجواو فيليش، لاعب النصر، على مقاعد البدلاء.

وتضم المجموعة الـ11 إلى جانب البرتغال والكونغو الديمقراطية، منتخبي كولومبيا وأوزبكستان، اللذين يلعبان عند الـ 05:00 من فجر الخميس.