الزمالك يعلن حل أزمة «أرض النادي»

أعلن ‌نادي الزمالك المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، انتهاء أزمة «أرض النادي» التي قال إنها أرهقته ماليًا خلال الفترة الماضية، وتسببت في تأخر مستحقات اللاعبين، ​وفرض عقوبات على النادي، من بينها إيقاف قيد لاعبين جدد أكثر من مرة.

وكانت الأزمة قد تفجرت في أغسطس من العام الماضي، بعدما سُحبت قطعة الأرض المخصصة لإنشاء فرع جديد للنادي في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بداعي عدم جدية النادي في تنفيذ مشروعه، الأمر الذي أدخله في دوامة مالية معقدة أثرت على استقراره الإداري والرياضي. وأوضح الزمالك في بيان: «يتشرف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وباسم أعضاء ‌الجمعية العمومية ‌للنادي وملايين جماهيره ومحبيه، بأن يتقدم بخالص الشكر ​والتقدير ‌إلى ⁠رئيس ​الجمهورية عبد الفتاح ⁠السيسي على توجيهاته الكريمة، التي أسهمت في التوصل إلى حل نهائي لأزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعة أرض متميزة لإنشاء الفرع الجديد، بما يحقق طموحات جماهير وأعضاء النادي بعد أعوام طويلة من التطلع إلى هذا المشروع الحيوي». وأضاف البيان: «يعرب مجلس إدارة الزمالك عن بالغ تقديره للجهود المتكاملة، التي بذلتها مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة، ⁠ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس ‌النواب، التي كان لتعاونها وتنسيقها دور محوري ‌في دراسة مختلف البدائل والوصول إلى الحل ​الأمثل، الذي يحقق المصلحة العامة، ويضمن ‌مستقبلًا أكثر استدامة للنادي».

من جانبها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة انتهاء ملف أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك جاء بتوجيهات من القيادة السياسية للإسراع في استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض جديدة في موقع متميز، تمهيدًا لإنشاء الفرع الجديد.

وأوضحت الوزارة أن تخصيص الأرض مشروط بتقديم نادي الزمالك مشروعًا متكاملًا من النواحي الهندسية والمالية والقانونية، يحدد آليات استغلالها بما يحقق أهداف النادي، ويخدم أعضائه وجماهيره.