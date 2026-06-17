الشرطة الفيتنامية تصادر 400 قطة

صادرت الشرطة الفيتنامية أكثر من 400 قطة في عملية مداهمة واسعة لشبكة إجرامية متخصصة في تجارة لحوم القطط في مدينة هوتشي، طبقًا لمنظمات الرفق بالحيوان وتقارير وسائل إعلام محلية.

وأضافت منظمات الرفق بالحيوان أنه تم لم شمل أكثر من 40 من القطط التي تم إنقاذها مع أصحابها، في أعقاب العملية التي استمرت عدة أيام، وجرت الأسبوع الماضي، لكن حوالي 100 قطة نفقت بسبب الظروف القاسية، التي كانت محتجزة فيها.

وقال كارانفير كوكريجا، الذي يقود حملة ضد استهلاك لحوم الكلاب والقطط لصالح منظمة العالم الإنساني للحيوانات الدولية غير الربحية، في بيان: «هذه العملية بمثابة تذكير يدعو للتأمل في الحجم الهائل لتجارة لحوم القطط في فيتنام».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن تحقيقًا جرى الأسبوع الماضي بشأن سلسلة من عمليات سرقة للحيوانات الأليفة في مدينة هوتشي دفع الشرطة إلى تعقب الشبكة الإجرامية لتجارة لحوم القطط واحتجزت تسعة أفراد.