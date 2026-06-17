بعد الجراحية.. الغنام يبقى 8 أسابيع في الدوحة

يخضع سلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى برنامج تأهيلي يمتد 8 أسابيع في مركز سبيتار بالدوحة، العاصمة القطرية، بعد عملية جراحية أجراها في الركبة، الأربعاء وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكان الغنام أجرى عملية جراحية في الركبة تكللت بالنجاح على يد الدكتور بيتر فيردونك في مركز سبيتار، حسبما كشف عنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

ولم يكشف نادي النصر مزيدًا من التفاصيل عن البرنامج التأهيلي للغنام، لكن المصادر ذاتها أوضحت أن ظهير الفريق النصراوي سيبقى في الدوحة من أجل الدخول في مرحلتين ضمن برنامج تأهيلي يستمر شهرين.

وتعرض الغنام لإصابة قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة جامبا أوساكا الياباني، التي خسرها النصر 0ـ1 في نهائي دوري أبطال آسيا 2، 16 مايو الماضي، قبل أن يتلقى العلاج ويعود إلى استكمال المباراة.

وكانت «الرياضية» أشارت الإثنين الماضي إلى أن الغنام سيجري الأربعاء المقبل عملية جراحية في الركبة بعدما تم تأجيلها من الثلاثاء الماضي عقب خضوع اللاعب للعلاج بالمضادات الحيوية اثر إصابته بالإنفلونزا.

وقبلها، وتحديدًا في 6 يونيو الجاري، كشفت «الرياضية» نقلًا عن مصادر خاصة، عن أنَّ الغنام سيجري العملية الجراحية في الدوحة، كما أشارت في 21 مايو الماضي إلى أنَّ اللاعب اختار إجراء العملية في مركز سبيتار بعد نصيحة تلقاها من زميله راغد النجار، حارس المرمى، الذي خضع لعملية مماثلة في المركز ذاته مطلع مارس الماضي.

وارتدى الغنام قميص النصر خلال 45 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم المنتهي أخيرًا، الذي تُوِّج فيه الفريق بلقب دوري روشن السعودي، وصنع هدفين، ونال خمس بطاقات صفراء.