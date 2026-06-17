بتعادل تاريخي.. الكونغو تفاجئ رونالدو ورفاقه

استهل المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل مخيب مع نظيره الكونغولي 1-1، الأربعاء، في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ11.

وبدا المنتخب البرتغالي تحت قيادة نجمه كريستيانو رونالدو في طريقه إلى حصد النقاط الثلاث بعدما افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق جواو فيليش منذ الدقيقة 6، لكن المنتخب الكونغولي العائد إلى المونديال بعد غياب 52 عامًا تمكن من إدراك التعادل عبر يوان ويسا «45+5».

والنقطة هي الأولى لمنتخب الكونغو في تاريخه بالمونديال.

وتضم المجموعة أيضًا منتخبي أوزبكستان وكولومبيا اللذين يلتقيان لاحقًا على ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي.