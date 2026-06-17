اليوم الثاني تواليا.. العويس تدريبات استرجاعية

خضع محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى تدريبات استرجاعية لليوم الثاني على التوالي بعد مواجهة الأوروجواي التي انتهت بالتعادل 1-1 فجر الثلاثاء بتوقيت الرياض لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في كأس العالم.

وأوضح حساب المنتخب السعودي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن العويس اكتفى بمواصلة برنامجه الاسترجاعي الذي انطلق من الحصة التدريبية الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وغاب عبد الرحمن الصانبي حارس المرمى عن الحصة التدريبية بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.

وركزت بقية المجموعة على التمارين التكتيكية، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون مرانًا في الجوانب الدفاعية من خلال مناورة فنية، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر في تمام الـ 12:00 من مساء الخميس بتوقيت أوستن تدريباته على ملعب Q2، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

يذكر أن الأخضر حدَّد موعد انطلاق تدريباته أيام الأربعاء والخميس والجمعة عند الـ 12:00 ظهرًا بتوقيت مدينة أتلانتا الأمريكية، «07:00 مساءً بتوقيت الرياض»، للتأقلم مع توقيت مباراته أمام إسبانيا المقررة الأحد المقبل لحساب الجولة الثانية.