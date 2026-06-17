بداية مخيبة

بدأ المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل مخيب مع نظيره الكونغولي 1-1، الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ11 (الوكالات)