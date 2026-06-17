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تعادل تاريخي

2026.06.17 | 11:00 pm
خطف المنتخب الكونغولي الأول لكرة القدم تعادلًا تاريخيًا مع نظيره البرتغالي 1-1، الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ11 لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الوكالات)
تعادل تاريخي

تعادل تاريخي

تعادل تاريخي

تعادل تاريخي