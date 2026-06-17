تعادل تاريخي

خطف المنتخب الكونغولي الأول لكرة القدم تعادلًا تاريخيًا مع نظيره البرتغالي 1-1، الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ11 لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الوكالات)