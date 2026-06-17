«يويفا» يعاقب مرسيليا بالغرامة والحرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأربعاء، أن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، المقرر ​أن يشارك في دوري أوروبا للموسم 2026ـ2027، تم منعه من ضم لاعبين جدد إلى «القائمة الأولى» الخاصة به في المسابقة الأوروبية، وتم تغريم مرسيليا 6.95 مليون ‌دولار، وذلك بعد عدم التزامه بأهداف الإيرادات المحددة.

وكان مرسيليا أحد الأندية العديدة الخاضعة لاتفاق تسوية مع هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان عليه تحقيق مجموعة أهداف ‌محددة على ‌صعيد الإيرادات.

وتعرف القائمة الأولى بأنها ​التشكيلة ‌الرئيسة ⁠للنادي ​في مسابقات الاتحاد ⁠الأوروبي لكرة القدم. كما يوجد لدى النادي «القائمة الثانية» التي تضم لاعبين أصغر سنًا من أكاديمية النادي. ويحق للمدرب استدعاء لاعبين من القائمة الثانية على أساس كل مباراة على حدة.

وقال «يويفا» في بيان إن النادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي: «لم ⁠يلتزم بقاعدة إيرادات كرة القدم في ‌موسم 2025-2026 أي التي تغطي فترات ‌الإبلاغ المنتهية في أعوام 2023 ​و2024 و2025».

وأضاف الاتحاد الأوروبي ‌للعبة أنه في حال فشل مرسيليا في الامتثال ‌لهدف إيرادات كرة القدم في موسم 2026-2027، فسيتم استبعاده من المسابقة الأوروبية التالية التي يتأهل لها في غضون الأعوام الثلاثة التالية.

وقال نادي مرسيليا في بيان: «سيواصل النادي بذل كل الجهود اللازمة للوفاء بجميع التزاماته واستيفاء الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».

وأضاف: «يظل أولمبيك مرسيليا ملتزمًا تمامًا بمواصلة تطوره على أسس رياضية واقتصادية ومالية متينة ومستدامة».

كما تم تغريم روما الإيطالي بمبلغ مليوني يورو لخرقه قاعدة تكاليف الفريق.