الأهلي يوقف تجديد كيسيه

تراجعت إدارة النادي الأهلي عن الطلب الذي سبق أن رفعته إلى لجنة الاستقطاب بشأن تجديد عقد الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة. وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة الاستقطاب وافقت رسميًا على الطلب الأهلاوي الخاص بتجديد عقد اللاعب، إلا أن مسؤولي النادي عادوا وتراجعوا عن استكمال الإجراءات خلال الفترة اللاحقة.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن فرص استمرار كيسيه مع الفريق الجداوي تبدو ضئيلة في الوقت الراهن، في ظل غياب أي خطوات رسمية تؤكد بقاءه خلال المرحلة المقبلة، رغم أن المفاوضات بين الطرفين كانت تسير بصورة إيجابية، ولم يُبدِ اللاعب أي ممانعة تجاه تمديد عقده مع النادي. وبيّنت المصادر أن الإدارة الأهلاوية أوقفت المفاوضات الخاصة بالتجديد في الوقت الحالي، مع احتفاظها بإمكانية العودة لاستكمال الإجراءات لدى لجنة الاستقطاب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية. وكان كيسيه انضم إلى الأهلي في أغسطس 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في أكثر من 100 مباراة بقميص الأهلي، وأسهم في تحقيق العديد من الإنجازات.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي ثلاثة ألقاب تمثلت في دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، كما سجل 23 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة خلال مسيرته مع الفريق حتى الآن.