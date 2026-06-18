التيمومي: «الأخضر» يملك شخصية المنافس في المونديال

أكد محمد التيمومي، لاعب المنتخب المغربي السابق، أن الأداء الذي قدّمه منتخب بلاده أمام البرازيل في استهلالية مشواره بكأس العالم لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن «أسود الأطلس» باتوا يملكون شخصية قوية وثقة كبيرة أمام أكبر المنتخبات العالمية، مبينًا في الوقت نفسه أن المنتخب السعودي بات يملك شخصية المنافس ولا يظهر في المونديال من أجل المشاركة فقط.

وقال لـ«الرياضية» التيمومي إن المنتخب المغربي نجح في تقديم مباراة كبيرة أمام منافس تاريخي بحجم البرازيل، موضحًا أن الأهم في مثل هذه المواجهات هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب يمتلك إرثًا كرويًا ضخمًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللاعبين المغاربة لم يظهروا أي رهبة أو تخوف من قيمة المنافس.

وأضاف: «الجميع يعرف اليوم قيمة المنتخب المغربي والمكانة التي وصل إليها، ما تحقق ليس وليد الصدفة، بل نتيجة عمل متواصل وانتفاضة كروية تسير في الطريق الصحيح. اللاعبون قدموا أداءً جماعيًا مميزًا، ولم يكن هناك لاعب استثنائي على حساب الآخرين، بل كان التفوق في المنظومة ككل».

وفي ما يتعلق بتجربة الكرة السعودية، أكد التيمومي أن استقطاب نجوم عالميين إلى الدوري السعودي أسهم بشكل مباشر في رفع القيمة الفنية والتسويقية للمسابقة، مضيفًا أن هذه الخطوة منحت الكرة السعودية والعربية دفعة قوية على مختلف المستويات.

وأوضح: «وجود لاعبين عالميين بحجم كريستيانو رونالدو وغيرهم منح الدوري السعودي قيمة إضافية كبيرة، وساهم في تطوير المنافسة ورفع مستوى الاهتمام بالبطولة، وهو نجاح يُحسب للمسؤولين والقائمين على تطوير الرياضة في السعودية».

وعن المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، أشاد التيمومي بالبدايات الإيجابية التي حققتها عدة منتخبات، مشيرًا إلى أن مصر حققت نتيجة جيدة، كما قدمت قطر والسعودية مستويات لافتة، خاصة المنتخب السعودي الذي ظهر بصورة مميزة أمام الأوروجواي.

وقال: «المنتخبات العربية أرسلت رسالة واضحة بأنها لم تعد تأتي إلى كأس العالم من أجل المشاركة فقط، بل أصبحت تمتلك الطموح والثقة لمقارعة المنتخبات الكبرى وتحقيق نتائج إيجابية».

وفضّل التيمومي عدم ترشيح منتخب بعينه للظفر باللقب العالمي، مؤكدًا أن البطولة لا تزال طويلة وشديدة التنافسية في ظل مشاركة 48 منتخبًا، مشيرًا إلى أن توسيع عدد المنتخبات المشاركة يعد خطوة إيجابية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».