أوزبكستان تدشن حلم المونديال أمام كولومبيا

يدشن منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم ظهوره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم عندما يواجه نظيره الكولومبي، صباح الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الحادية عشرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الآسيوي إلى كتابة أول فصوله المونديالية.

ويخوض المنتخب الأوزبكي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مجموعة تضم أيضًا منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية.

ويأمل الإيطالي فابيو كانافارو، مدرب أوزبكستان، في قيادة فريقه إلى بداية مثالية، مستفيدًا من الانضباط التكتيكي الذي ظهر به المنتخب خلال مشوار التصفيات، إلى جانب امتلاكه عددًا من الأسماء البارزة يتقدمها القائد إلدور شومورودوف، وجلال الدين ماشاريبوف، ومدافع مانشستر سيتي الشاب عبد القادر خوسانوف.

كما يتطلع المنتخب الأوزبكي إلى مواصلة الحضور اللافت للمنتخبات الآسيوية في النسخة الحالية، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها منتخبات القارة خلال الجولة الأولى.

في المقابل، يدخل المنتخب الكولومبي المواجهة بخبرة أكبر في البطولة، إذ يسجل مشاركته السابعة في كأس العالم، باحثًا عن انطلاقة قوية تعزز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويعتمد الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب كولومبيا، على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة، يتقدمهم القائد خاميس رودريجيز، ولويس دياز، وريتشارد ريوس، وجيفرسون ليرما، ولويس سواريز.

وتبدو المباراة متكافئة من الناحية الفنية، إذ يراهن المنتخب الأوزبكي على التنظيم الدفاعي والسرعة في التحولات، فيما يعتمد المنتخب الكولومبي على الحلول الفردية والمهارات الهجومية التي يمتلكها لاعبوه.

ويمنح الفوز أحد المنتخبين أفضلية مبكرة في سباق التأهل عن المجموعة، خاصة مع وجود البرتغال المرشحة الأبرز للصدارة، ما يجعل نقاط الجولة الأولى ذات أهمية كبيرة للطرفين.