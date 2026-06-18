بعد 38 مباراة.. لايبزيج يُقيل فيرنر

أعلن نادي لايبزيج، المنافس في ​دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الأربعاء، إقالة مدربه أولي فيرنر، على الرغم من احتلال الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني وتأهله إلى دوري أبطال أوروبا ‌للموسم المقبل.

وكان ‌فيرنر صاحب الـ38 عامًا ​قد ‌تعاقد ⁠مع ​لايبزيج قادمًا ⁠من فيردر بريمن في يونيو الماضي، وأشرف على إعادة بناء تشكيلة الفريق عقب رحيل مجموعة من اللاعبين الأساسيين.

وتولى قيادة الفريق ⁠في 38 مباراة رسمية خلال ‌فترة شغله ‌المنصب.

وقال مارسيل شيفر ​المدير الرياضي ‌للايبزيج في بيان: «أمضينا الأيام القليلة الماضية ‌في إجراء مراجعة نهائية شاملة للموسم الأخير، قررنا أن هناك حاجة إلى تغيير المدرب».

وأضاف: «لعب أفراد الجهاز الفني دورًا رئيسيًا في إعادة بناء الفريق بنجاح وفي ⁠التأهل ⁠إلى دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، نعتقد أن التحديات المقبلة تتطلب أفكارًا جديدة ونهجًا مختلفًا».

وكان فيرنر المدرب السابع الدائم للايبزيج منذ صعود النادي إلى دوري الأضواء بألمانيا في عام 2016.

وأعلن النادي أنه سيكشف عن تفاصيل ​بشأن خليفته ​والجهاز الفني الجديد في الوقت المناسب.