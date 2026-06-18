بنما تختبر طموحات غانا

يتطلع منتخب غانا الأول لكرة القدم إلى استعادة بريقه المونديالي عندما يفتتح مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة بنما، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة، في مباراة تبدو مهمة مبكرة في حسابات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل منتخب «النجوم السوداء» البطولة بطموح تجاوز إخفاقاته في النسختين الماضيتين، والعودة إلى المنافسة على الأدوار المتقدمة، مستلهمًا إنجازه التاريخي في مونديال 2010 عندما بلغ دور الثمانية، ليصبح آنذاك أول منتخب إفريقي يقترب من المربع الذهبي قبل أن يودع البطولة أمام أوروجواي بركلات الترجيح.

ويأمل المنتخب الغاني أن يشكل ظهوره الأول تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش بداية مثالية، خاصة أن المجموعة تضم أيضًا منتخبي إنجلترا وكرواتيا، ما يجعل حصد النقاط الثلاث أمام بنما هدفًا مهمًا قبل المواجهات الأكثر تعقيدًا في الجولتين الثانية والثالثة.

ويعول كيروش على مجموعة من العناصر البارزة يتقدمها القائد جوردان أيو، وإيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو الإسباني، وأنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث الإنجليزي، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية.

في المقابل، يخوض منتخب بنما المباراة بطموحات لا تقل عن منافسه، إذ يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بعدما اكتفى بالخروج من دور المجموعات في مشاركته الوحيدة السابقة بمونديال روسيا 2018.

ويقود المنتخب البنمي المدرب الدنماركي توماس كريستيانسن، الذي نجح في إعادة الفريق إلى كأس العالم، معتمدًا على الانضباط التكتيكي والعمل الجماعي، إلى جانب خبرة عدد من لاعبيه الذين ينشطون في الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

ويبرز في صفوف بنما القائد أنيبال جودوي، وإسماعيل دياز، وأدالبيرتو كاراسكييا، إضافة إلى كارلوس هارفي، وهي أسماء يعول عليها المنتخب في تحقيق بداية قوية أمام أحد أبرز منتخبات القارة الإفريقية.

وتحمل المواجهة أهمية مضاعفة للمنتخبين، إذ إن الفوز سيمنح صاحبه أفضلية كبيرة في سباق التأهل عن المجموعة، فيما قد يضع التعثر أحد الطرفين تحت ضغط كبير قبل الاصطدام بإنجلترا وكرواتيا في الجولتين المقبلتين.