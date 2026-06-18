شوبير: المصريون متفائلون بعد النقطة البلجيكية

أكد أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، أن منتخب بلاده كان قريبًا من تحقيق انتصار تاريخي أمام بلجيكا، مشيرًا إلى أن التعادل في افتتاح مشوار «الفراعنة» بكأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يبقى نتيجة إيجابية ومُرضية للجماهير المصرية.

وقال لـ«الرياضية» شوبير: «منتخب مصر قدم شوطًا أول مثاليًا أمام بلجيكا، وكنت أتمنى أن يستثمر الفريق حالة التفوق والسيطرة على مجريات اللعب بتسجيل أكثر من هدف، خاصة أن تراجع المعدل البدني خلال الشوط الثاني كان متوقعًا.

وأضاف: «أيضًا تمنيت أن يستثمر اللاعبون تفوقهم أمام بلجيكا ويسجلون أكثر من هدف، لأنه كان معروفاً أنّ معدل المجهود البدني سيتراجع خلال الشوط الثاني، نظراً للعب المباراة في وقت الظهيرة، بالإضافة إلى صعوبة الأجواء المناخية في سياتل خلال هذا التوقيت، كما أنّ التغييرات التي أجراها رودي جارسيا أنعشت منتخب بلجيكا ومنحته أفضلية واضحة، وهو ما تسبب في فقدان منتخب مصر السيطرة أمام الضغط البلجيكي».

وعن الهدف الذي استقبله المنتخب المصري في الشوط الثاني، رفض شوبير تحميل المسؤولية للاعب بعينه، مؤكدًا أنّ الهدف جاء نتيجة ظروف فنية وبدنية فرضها سير المباراة.

وأوضح: «لا أرى أنّ الهدف كان خطأ فرديًا، على الرغم من أن محمد هاني سجل الكرة بالخطأ في مرماه، لكنه جاء نتيجة الضغط الكبير الذي مارسه منتخب بلجيكا، إلى جانب التفوق البدني الواضح لروميلو لوكاكو، الذي شارك وهو في كامل نشاطه وحيويته، بينما كان مدافعو منتخب مصر قد استُنزفوا بدنيًا بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء، فضلًا عن تأثير الطقس الصعب عليهم».

وتحدث شوبير عن حصيلة المباراة، مؤكدًا أنّ المنتخب خرج بمكاسب مهمة على الرغم من الشعور بضياع فرصة الفوز، قائلًا: «منتخب مصر حصل على نقطة مرضية من اللقاء، والجماهير المصرية راضية عن الأداء والنتيجة، وهناك حالة من التفاؤل في الشارع المصري بعد ما قدّمه الفريق أمام بلجيكا».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة المنتخب على مواصلة النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة، قائلًا: «أرى أننا أهدرنا فوزًا كان في المتناول وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة تاريخية، لكن في الوقت نفسه هذه نتيجة كنا نتمنى الوصول إليها قبل المباراة، كلنا نعلم أن مواجهة بلجيكا كانت الأصعب في مشوارنا بكأس العالم، وأتمنى تدارك بعض الأمور وتحقيق الفوز على نيوزيلندا وإيران، ونحن قادرون على فعل ذلك».