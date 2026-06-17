انتهت المنتخبات العربية المشاركة بمونديال 2026م من مباريات الجولة الأولى في كأس العالم وفق أغنية أحمد عدوية: «حبة فوق وحبة تحت»، وذلك على صعيد عرب آسيا وعرب إفريقيا.

وعددهم ثمانية منتخبات متواجدون هناك في قارة أمريكا الشمالية، إذ نجح أربعة بالتعادل وسقط أربعة أخرى بالهزائم.

وكان السقوط المثير جداً بالنسبة لتلك المنتخبات الأربعة، في مقدمتها منتخب الجزائر الذي ظهر متفككاً وضائعاً وبلا منهج، بل افتقد للشراسة والقتالية التي عرفناها عليه، ونال نصيبه من ليو ميسي بهاتريك في عمر 38 عاماً، قوامه ثلاثة أهداف من عيار التانجو الأرجنتيني.

يأتي بعده منتخب تونس الذي سُحق بخمسة أهداف لا يستحقها أول منتخب عربي فاز في مونديال الشتالي وأبنائه عام 1978م، والذي سجل أول إقالة للمدرب صبري لموشي من هذا المونديال.

ثم فاجأنا العراق الذي خسر أمام النرويج بأربعة أهداف، ولعل هدف أيمن حسين خفف علينا وطأة الرباعية التي قادها هالاند، كون أيمن سجل هدفاً جميلاً جداً من خلال ارتقاء غير طبيعي.

ويأتي منتخب الأردن صاحب التجربة الأولى في المونديال بخسارة من منتخب النمسا بعد أن قدم مستوى جيداً، ولكنه تناسى أنها أول مشاركة، ففتح الملعب ولكنه دفع الثمن غالياً بهزيمة ثلاثة أهداف.

وبعد هذا لم نشاهد أي فوز عربي، ونسأل الله لهم التوفيق في الجولة الثانية.