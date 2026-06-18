مارتينيز: رونالدو أفضل هداف في العالم.. ولا يمكن استبداله

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، أن كريستيانو رونالدو قائد المنتخب لم يحصل على الدعم الذي كان في حاجة إليه خلال مواجهة الكونغو التي انتهت بالتعادل 1-1، الأربعاء في الجولة الاولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

ونقلت وكالة رويترز عن مارتينيز قوله في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «علينا الاستفادة من جميع ‌اللاعبين على أرض الملعب، ويجب أن يكون رونالدو ​المهاجم الرئيسي قريبًا من منطقة ‌الست ياردات، وعلينا توصيل الكرة إليه».

وردًا على ‌سؤال بشأن ما إذا كان قد فكر في استبدال رونالدو، أجاب مارتينيز: «لا معنى لإخراج أفضل هداف في عالم كرة القدم في مباراة تحتاج فيها إلى أهداف، وبالنسبة لنا ‌في لحظات كهذه، فإن خبرة كريستيانو داخل منطقة الجزاء مهمة، الطريقة التي يجذب بها المدافعين ⁠مهمة، والطريقة التي ⁠نستغل بها المساحات مهمة».

وأضاف مدرب المنتخب البرتغالي: «كل لاعب يتحمل مسؤولية أو يمتلك ميزة معينة على أرض الملعب، ومن الواضح أنه عندما تبحث عن الأهداف، فإنك تحتاج إلى رونالدو».

ويخوض المنتخب البرتغالي مباراته المقبلة ​أمام أوزبكستان في هيوستن، ​الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الـ11 قبل أن يختتم مرحلة المجموعات ضد كولومبيا 27 يونيو الجاري في ميامي.