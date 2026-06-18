بروس: لا أستمع لهذا الهراء.. اصمتوا

طالب البلجيكي هوجو بروس، مدرب المنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم، منتقدي تكتيكاته في المباراة الأولى بكأس العالم لكرة القدم أن يصمتوا، وأكد أنه سيواصل العمل بطريقته الخاصة في التحضير للمباراة المقررة الخميس أمام التشيك ضمن المجموعة الأولى.

وثارت ضجة كبيرة في جنوب إفريقيا بعدما اتبع بروس نهجاً دفاعياً غير معتاد في المباراة الافتتاحية يوم الخميس الماضي أمام المكسيك، والتي خسرتها جنوب إفريقيا 2-0 دون أن تصنع أي فرص حقيقية.

وأنهى المنتخب الملقب بـ«الأولاد» المباراة بتسعة لاعبين فقط بعد طرد لاعبين اثنين في الشوط الثاني، ولم يترك بصمة إيجابية تُذكر.

وقال بروس في مؤتمر صحافي الأربعاء: «أنا مدرب منذ 40 عاماً وأعلم أن التعرض للنقد جزء من هذه المهنة. لذا، في الوقت الحالي أتعرض للنقد، لكن على الناس أن يعلموا أنني أفعل ذلك بطريقتي الخاصة».

وقال في إشارة إلى المحللين من اللاعبين السابقين: «لا أستمع أبداً إلى الهراء الذي يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أستمع أبداً إلى الأشخاص الذين يشعرون بأنهم مهمون بما يكفي لانتقاد الفريق. وعندما أعود بالذاكرة إلى ما حققوه في الماضي، أعتقد أنه من الأفضل لهم أن يصمتوا».

وكرر بروس: «أعرف ما الذي أخطأنا فيه أمام المكسيك. اللاعبون يعرفون ذلك، وهذا هو الأهم، أما الباقي فسأفعله بطريقتي الخاصة».

وقال المدرب صاحب الـ74 عاماً إن فوز جنوب إفريقيا يوم الخميس المقبل في أتالانتا أمر حتمي للحفاظ على أي فرصة للتأهل.

وخسر منتخب التشيك مباراته الأولى في المجموعة أمام كوريا الجنوبية.

وقال بروس: «أعتقد أن وضعنا واضح، إذا لم نفز فلن ننافس على شيء في مباراتنا الأخيرة ضد كوريا الجنوبية».