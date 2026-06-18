الدعيع: تصديات العويس حافظت على نقطة الأوروجواي

أكد محمد الدعيع، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والهلال سابقًا، أن «الأخضر» قدّم مباراة كبيرة أمام الأوروجواي، في استهلالية مشواره بكأس العالم 2026، مشيداً بالمنظومة الدفاعية والحارس محمد العويس، مبينًا أن تصدياته في الجزء الأخير من المواجهة حافظت على النقطة التي خرج بها المنتخب.

وقال لـ«الرياضية» الدعيع: «المنتخب السعودي نجح في فرض أسلوبه خلال فترات من اللقاء، قبل أن تجبره قوة المنتخب الأوروجوياني على التراجع الدفاعي خلال الشوط الثاني، مشيراً إلى أنّ الأرقام ومجريات المباراة تبرر هذا التراجع في ظل الحفاظ على التقدم حتى الدقائق الأخيرة».

وأضاف: «قبل المباراة كنا سنعتبر التعادل أمام منتخب بحجم الأوروجواي نتيجة جيدة، فهو بطل للعالم مرتين ويملك لاعبين ومدرباً على أعلى مستوى، لكن بعد سير اللقاء تمنينا المحافظة على التقدم وحصد النقاط الثلاث».

وأشاد الدعيع بالحارس محمد العويس، واصفاً إياه بأحد نجوم المباراة، مؤكداً أنّ تصدياته الحاسمة خلال الدقائق الأخيرة حافظت على النتيجة، رغم الخطأ البسيط الذي سبق هدف التعادل.

وعن المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا، أوضح الدعيع أنّ المهمة ستكون صعبة أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، لكنه شدد على أنّ المنتخب السعودي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية إذا حافظ على انضباطه وتركيزه، مضيفاً: «إذا نجحنا في الخروج بالتعادل فستكون نتيجة إيجابية جداً، لكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل».

وأشار إلى أنّ المنتخب الإسباني سيدخل المباراة تحت ضغط أكبر بعد تعثره في الجولة الأولى، وهو عامل قد يصب في مصلحة الأخضر، موضحاً أنّ الجانب النفسي سيكون مختلفاً تماماً مقارنة بمواجهة الرأس الأخضر التي سيدخلها المنتخب السعودي وهو مطالب بتحقيق الفوز.

وفي ما يتعلق بحظوظ التأهل، أكد الدعيع أنّ المجموعة لا تزال مفتوحة أمام جميع المنتخبات، معتبراً أنّ تحقيق فوز واحد في المباراتين المتبقيتين قد يكون كافياً لبلوغ الدور الثاني.

وعلى صعيد الحراس، وصف الدعيع الجولة الأولى بأنّها «جولة الحراس»، مشيداً بالمستويات التي قدمها محمد العويس، وحارس قطر، وحارس الرأس الأخضر، إضافة إلى المغربي ياسين بونو أمام البرازيل.

أما عن أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026، فقد رشح الدعيع منتخبات هولندا وفرنسا وألمانيا للمنافسة على اللقب، مؤكداً أنّ الحكم النهائي سيبقى مرتبطاً بما ستكشفه الأدوار المقبلة من البطولة.