برباعية كرواتيا.. الإنجليز يمحون ذكرى مربع 2018

استهل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مثير على نظيره الكرواتي 4ـ2، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وسجل هاري كين ثنائية للمنتخب الإنجليزي في الدقيقتين 12 من ركلة جزاء و42، فيما أضاف جود بيلينجهام الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني «47»، قبل أن يختتم البديل ماركوس راشفورد الرباعية في الدقيقة 85.

وعلى الجانب الآخر، سجل مارتن باتورينا الهدف الأول لكرواتيا في الدقيقة 37، قبل أن يدرك بيتار موسا التعادل 2ـ2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبهذا الانتصار ثأر المنتخب الإنجليزي من نظيره الكرواتي الذي كسبه في كأس العالم 2018 لحساب نصف النهائي (2-1 بعد التمديد).

وحافظ المنتخب الإنجليزي على سجله الإيجابي في المباريات الافتتاحية بكأس العالم، إذ لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر ثمانية مواجهات افتتاحية له في البطولة بواقع 5 انتصارات وثلاثة تعادلات.

في المقابل، تلقى المنتخب الكرواتي أول خسارة له في دور المجموعات بكأس العالم منذ مونديال 2014، بعدما دخل مواجهة إنجلترا بسجل تضمن أربعة انتصارات وتعادلين في آخر ست مباريات ضمن هذه المرحلة.