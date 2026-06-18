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عودة الديوك
2026.06.18 | 01:49 am
عاود لاعبو المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تدريباتهم، الأربعاء، بعد يوم من الفوز على السنغال 3ـ1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الوكالات)
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