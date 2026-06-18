أمام بنما.. مهاجم القادسية على الدكة

يقود أنطوان سيمينيو وجوردان أيو ​وكمال الدين سليمان هجوم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، أمام بنما ضمن المجموعة 12 في كأس العالم فجر الخميس.

ودخل سيمينيو مهاجم مانشستر سيتي البطولة وهو ‌في أفضل ‌حالاته بعدما سجل ​11 ‌هدفا ⁠في ​كافة المسابقات ⁠مع ناديه الإنجليزي، فيما لم ينضم لاعب الوسط توماس بارتي للتشكيلة بعد منعه من دخول كندا.

و يمثل غانا : لورنس أتي-زيجي وجوناس أدجيتي وجيديون ⁠منساه ⁠وجيروم أوبوكو ومارفن سينايا وكاليب ييرينكي وأنطوان سيمينيو وإليشا أوسو وجوردان أيو (القائد) وكمال الدين سليمان وإرنست نواما، فيما يجلس بونسو باه مهاجم القادسية السعودي على دكة البدلاء

ويقود سيسيليو واترمان هجوم ⁠بنما، بينما يبدأ إسماعيل ‌دياز، هداف ‌الكأس الذهبية 2025، ​المباراة على ‌مقاعد البدلاء

كما يجلس ‌لاعب الوسط البارز أدالبرتو كاراسكيا على مقاعد بدلاء بنما لاستمرار تعافيه من إصابة عضلية وفيما ‌يلي

وتدخل بنما المواجهة بتشكيل يصم : أورلاندو موسكيرا حارس مرمى الفيحاء السعودي وسيزار بلاكمان وخوسيه كوردوبا وجيوفاني راموس وكارلوس هارفي وأندريس أندرادي وأمير موريو وكريستيان مارتينيز ​وخوسيه لويس ​رودريجيز وإدجار يويل بارسيناس (القائد) وسيسيليو ووترمان