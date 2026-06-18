قبضة الخليج تكتفي بوصافة آسيا

اكتفى فريق الخليج الأول لكرة اليد بوصافة البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، بعدما خسر بفارق هدفين أمام نظيره برقان الكويتي 32-34، على مجمع سعد العبد الله للألعاب الرياضية المغطاة في نهائي النسخة الـ28 من البطولة، الأربعاء.

وطبقاً لحساب الخليج على منصة «إكس»، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين.

وتأهل الخليج إلى النهائي بعد فوزه 29-24 على نظيره الكويت الكويتي في نصف النهائي. وخلال مسيرته في البطولة القارية، تصدر ممثل السعودية الأدوار التمهيدية بانتصاره في 4 مباريات، والتعادل في واحدة، والخسارة مرة واحدة.

وكان الخليج قد تُوِّج بلقب النسخة الـ26 من البطولة التي استضافتها الكويت 2023.

ويشارك الخليج في البطولة بقائمة ضمت 21 لاعباً، وهم: «حسين المحسن، كريستيان، حسين الصياد، محمد حبيب، مجتبى آل سالم، مهدي آل سالم، مصطفى الحسن، حسن التريكي، محمد الطويل، عبد الله الحليلي، حسن آل إبراهيم، محمد المسكين، جواد جمال، علي آل إبراهيم، منصور السيهاتي، عباس الصفار، ديمترو، علي المسكيم، ميثم أبو سرير، عبد الله السعدون وجانكو بروزوفيتش».

وانطلقت النسخة الجارية من البطولة بمشاركة سبعة أندية، هي: الكويت وبرقان الكويتيان، والدحيل والعربي القطريان، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، إضافة إلى الخليج.

وتعد البطولة الآسيوية لكرة اليد بطولةً مؤهلةً للسوبر جلوب «كأس العالم للأندية» المقررة في مصر سبتمبر المقبل.