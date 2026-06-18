حقق 17.4 مليون دولار.. «DOGS 7» ينطلق في المغرب

شهدت قاعة Pathé Californie Casablanca في مدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء، العرض الأول لفيلم الأكشن العربي والعالمي DOGS7 في المغرب، بحضور عدد من أبرز نجوم العمل، يتقدمهم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، والنجم أحمد عز، والنجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو، إلى جانب المخرجين المغربيين العالميين عادل العربي وبلال فلاح، وذلك احتفالًا بانطلاق عروض الفيلم في صالات السينما المغربية ابتداءً من الخميس.

وجاء العرض الأول في أجواء احتفالية، عكست الحضور الجماهيري والإعلامي اللافت للفيلم، الذي يواصل تسجيل أرقام قياسية في شباك التذاكر العربي، بعدما بلغ إجمالي إيراداته 17,409,982 دولارًا، فيما وصل عدد التذاكر المباعة إلى 2,230,498 تذكرة، مواصلًا ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز الأعمال السينمائية العربية والعالمية حضورًا في دور العرض خلال الفترة الحالية.

ويأتي إطلاق الفيلم في المغرب كمحطة جديدة ضمن مساره التصاعدي منذ بدء عرضه، بعد أن حقق حضورًا جماهيريًا واسعًا في عدد من الأسواق العربية، مدفوعًا بتجربة سينمائية ضخمة تجمع بين الأكشن والإثارة، ومشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، إلى جانب مستوى إنتاجي يعكس الطموح المتزايد لصناعة أفلام عربية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وحظي حضور المخرجين عادل العربي وبلال فلاح في بلدهما الأم المغرب بتفاعل خاص، إذ شكّل العرض الأول في الدار البيضاء مناسبة للاحتفاء بمسيرتهما السينمائية العالمية، وبمشاركتهما في تقديم عمل يجمع أسماء بارزة من هوليوود والعالم العربي، ويعزز حضور الكفاءات العربية في صناعة السينما العالمية.

ويواصل الفيلم الذي جرى تصويره في الرياض، توسيع نطاق عروضه في المنطقة، مع بدء عرضه في الصالات المغربية، مستندًا إلى ما حققه من نجاحات متتالية على مستوى الإيرادات وعدد التذاكر المباعة، في خطوة تعزز امتداده الجماهيري وتفتح أمامه مرحلة جديدة من الحضور في شباك التذاكر، حيث تستعد صالات السينما العالمية لاستقباله في الـ 26 من الشهر الجاري.

يذكر أن أحداث الفيلم، الذي كتب قصته المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح، وتدور حول منظمة إجرامية دولية غامضة تحمل اسم Dogs7، تضم شبكة من المجرمين من جنسيات مختلفة، وتخطط لتنفيذ عمليات كبرى تتسم بالخطورة والتعقيد، في إطار مليء بالإثارة والمطاردات.

والفيلم بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وناصر القصبي، إلى جانب نخبة من الأسماء العالمية، من بينهم مونيكا بيلوتشي، وجيانكارلو إسبوسيتو، وسلمان خان، وسانجاي دوت، وماكس هوانغ، ليقدم العمل تجربة سينمائية واسعة النطاق تجمع بين الطموح العربي والحضور العالمي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة السينما في المنطقة.