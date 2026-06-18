زلاتكو: عدنا مرتين.. ارتكبنا الأخطاء.. وعاقبونا

تحسر زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، على الخسارة أمام إنجلترا 2-4، فجر الخميس ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12 لكأس العالم 2026.

وقال زلاتكو في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «عدنا مرتين في المباراة، ولكن استقبلنا هدفًا ثالثًا وكان الأمر محبطًا بالنسبة لنا».

وأقر مدرب المنتخب الكرواتي بارتكاب لاعبيه أخطاء وصفها بالكارثية خصوصًا ما يتعلق بالكرات الثابتة، مشددًا على ضرورة معالجتها في المباراتين المقبلتين ضد بنما وغانا.

وأضاف زلاتكو: «المباراة الأولى هي الأصعب ضد الخصم الأقوى، وأحد مرشحي البطولة، وليس من الجيد خسارة الثقة، وارتكبنا بعض الأخطاء وعوقبنا من الخصم، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المقبلة».