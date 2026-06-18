ويمبلدون.. موزيتي ينسحب

انسحب الإيطالي لورنسو موزيتي من ​بطولة ويمبلدون للتنس، الأربعاء، في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ، كانت قد أبعدته أيضًا عن بطولة فرنسا المفتوحة.

ولم ‌يخض موزيتي المصنف ‌الخامس ​عالميًا ‌سابقًا، ⁠والذي ​بلغ الدور نصف النهائي في ويمبلدون عام 2024، أي مباراة منذ خسارته أمام كاسبر رود في الدور الرابع من بطولة ⁠إيطاليا المفتوحة في روما، ‌منتصف مايو الماضي.

وكتب موزيتي صاحب الـ24 عامًا، ‌عبر حسابه على إنستجرام: «أود إطلاعكم على آخر المستجدات بشأن برنامج التعافي من ‌الإصابة التي تعرضت لها في روما. تسير عملية ⁠إعادة ⁠التأهيل بشكل جيد، والنتائج الطبية مشجعة».

وأضاف «لسوء الحظ، وبما أنني لم أتمكن بعد من بدء برنامج تدريبي كامل، وبعد تقييم دقيق، توصلنا إلى القرار الصعب بعدم مشاركتي في بطولة ويمبلدون ​هذا ​العام».

وتابع: «ليس قرارًا سهلًا، لكنه القرار الصحيح».