الأخضر بعد التدريب.. جولة حرة

استغل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ساعات الفراغ التي أعقبت الحصة التدريبية الأخيرة، الأربعاء، بالخروج في جولة حرة داخل مدينة أوستن الأمريكية وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ومنح الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس اللاعبين فترة راحة قصيرة عقب نهاية التدريبات، استثمرها عدد من اللاعبين في التجول بالمدينة.

يذكر أن الأخضر حدَّد موعد انطلاق تدريباته أيام الأربعاء والخميس والجمعة عند الـ 12:00 ظهرًا بتوقيت مدينة أتالانتا الأمريكية، «07:00 مساءً بتوقيت الرياض»، للتأقلم مع توقيت مباراته أمام إسبانيا المقررة الأحد المقبل لحساب الجولة الثانية.

وسيخوض المنتخب حصصه التدريبية الثلاث المقبلة على ملعب «كيو 2» قبل التوجه إلى أتالانتا، مسرح مواجهته مع إسبانيا.

ويؤدي الأخضر تدريبه الأخير في أتالانتا عشية لقاء أبطال أوروبا، الذي يحتضنه ملعب مرسيدس بنز.