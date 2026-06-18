«قاتل» يمنح غانا نقاط بنما

خطف المنتخب الغاني الأول لكرة القدم فوزًا قاتلًا على بنما بـ 1ـ0 في مباراتهما، فجر الخميس، في مدينة تورونتو الكندية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ 12 لكأس العالم 2026.

وأحرز كايليب يرينكي هدف الفوز الوحيد لغانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم مباراةً، اتَّسمت بالتنافس الشديد بين المنتخبين.

واحتل المنتخب الملقَّب بـ "النجوم السوداء" المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاطٍ خلف إنجلترا، التي فازت على كرواتيا 4ـ2 في وقتٍ سابقٍ في دالاس.

وحصل البنمي أورلاندو موسكيرا، حارس مرمى فريق الفيحاء السعودي، الذي شارك مع منتخب بلاده، على تقييم 6.8، حسبَ موقع سوفا سكور، المتخصِّص في إحصاءات كرة القدم، فيما تابع الغاني بونسو باه، مهاجم القادسية السعودي، انتصار منتخب بلاده من دكة البدلاء.

وزاد المنتخب الغاني حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل للمرة الثانية في تاريخ مشاركته المونديالية.