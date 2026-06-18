توخيل: حققت حلمي.. وتوسّلت إلى «فيفا»

أوضح الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، أن فريقه يحتاج إلى التحسُّن في المباريات المقبلة بعد الانتصار على كرواتيا 4ـ2، الأربعاء.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "علينا النمو في البطولة. الإيجابيات هي ما نركز عليه، ولدينا أيامٌ كثيرةٌ للتحسُّن".

وأضاف: "التقدُّم لم يجعلنا أحرارًا. كنا نشعر بأن علينا حماية شيءٍ ما، لكن في الشوط الثاني طلبت اللعب بشجاعةٍ، وأحببت ردة الفعل، وسجلنا الهدفين، وأعتقد أننا نستحق الفوز".

وتابع الألماني: "أحببت الشوط الثاني، وردة فعلنا، لكننا أظهرنا بعض التوتُّر، وأخذنا وقتًا كبيرًا لاتخاذ القرارات، ولم نجد الرتم في لعبنا! حتى في الدفاع كنا نأخذ وقتًا طويلًا في الدفاع المتأخر، وهذه ليست هويتنا".

وعن مهاجمه هاري كين، أجاب: "وضعيته البدنية ممتازةٌ. جاء من إصابةٍ، وماركوس يدفع كثيرًا في التدريبات، وآمل أن يدفع أكثر ويكون شغوفًا، ويستحق الهدف".

واشتكى توخيل من مكان المصوِّرين بالقول: "أتوسَّل إلى فيفا من أجل تغيير مراكز المصورين خلال النشيد، لأنني كنت أريد مشاهدتهم، لكن وقف أمامي 50 مصوِّرًا، ولم أستطع مشاهدة اللاعبين. هذا جعل فرحتي ناقصةً".

واستطرد المدرب: "كنت منذ صغري أتمنى أن أكون في هذه الوضعية. كنت أحلم بأن أقود مباراةً في المونديال. في آخر يومين لا أريد أن أكون في أي مكانٍ آخر سوى هذا المكان".