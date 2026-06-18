طائرة مسيّرة تراقب الكوريين قبل المكسيك

ذكر هونج ميونج بو، مدرب المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، الخميس، أن طائرةً مسيَّرةً رُصِدَت تُحلِّق فوق حصة تدريب المنتخب قبل مباراته المرتقبة أمام المكسيك، إحدى الدولة المضيفة لكأس العالم 2026، واصفًا الحادثة بـ "المؤسفة".

وسيضمن الفوز في مباراة كوريا الجنوبية أمام المكسيك في جوادالاخارا، الجمعة، التأهل للفائز إلى الأدوار الإقصائية، ويضعه في صدارة المجموعة الأولى، التي تضمُّ أيضًا جنوب إفريقيا وتشيكيا.

وتعطَّلت تحضيرات المنتخب الكوري، الأربعاء، بسبب هذه الحادثة التي أثارت مخاوفَ من عملية تجسُّسٍ مع تقاريرَ تفيد بأن الجيش المكسيكي أسقط الطائرة المسيَّرة.

وقال المدرب الكوري: "خلال تدريبنا، الأربعاء، كانت هناك طائرةٌ مسيَّرةٌ في السماء، وعلمنا بذلك. لحُسن الحظ كان هذا قبل أن نبدأ تدريبنا التكتيكي، لذا لم يؤثر فينا بشكلٍ كبيرٍ".

ولم ترد السلطات الفيدرالية المكسيكية على الفور على طلبٍ للتعليق، فيما أفاد مسؤولون في ولاية خاليسكو بأنهم لا يملكون سجلًّا رسميًّا للحادثة.

وحُظِرت رحلات الطائرات المسيَّرة فوق الملاعب والمنشآت التي تستضيف مباريات وأنشطة كأس العالم في المكسيك، وكذلك في الولايات المتحدة.

وتوقَّع ميونج بو أن تكون المواجهة أمام المكسيك صعبةً، مثنيًا على خطِّ وسطٍ "مبدعٍ" لدى الخصم، مؤكدًا أن الجماهير المحلية الصاخبة قد تلعب دورًا أيضًا.

وأضاف: "نحن ندرك تمامًا أننا سنخوض مباراةً خارج أرضنا أمام الفريق المضيف، ونعلم أن ذلك سيمنحهم أفضليةً".

وأضاف: "لكنْ، لاعبونا يملكون الخبرة بمثل هذه المباريات، لذا سيكون الأمر مختلفًا غدًا، وعلينا التحكُّم في إيقاع وتدفق المباراة".

وكانت المكسيك فازت على جنوب إفريقيا 2ـ0 في المباراة الافتتاحية للبطولة، الأسبوع الماضي، فيما قلبت كوريا الجنوبية تأخرها إلى انتصارٍ على تشيكيا 2ـ1.