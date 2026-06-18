كولومبيا تتخطى أوزبكستان بثلاثية

فاز المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم على نظيره الأوزبكي 3ـ1 في مباراتهما، الخميس، على ملعب أزتيكا في المكسيك ضمن الجولة الأولى للمجموعة الـ 11 من كأس العالم 2026.

وعانت كولومبيا، التي غابت عن نسخة 2022 ‌في قطر، ‌في بداية المباراة، لكنها ‌تمكَّنت ⁠من اختراق دفاع ⁠المنافس في الدقيقة 41 عندما أرسل لويس دياز كرةً عاليةً إلى منطقة الجزاء، فقابلها دانييل مونيوز، الذي تسلَّل خلف خط الدفاع، بتسديدةٍ مهاريةٍ إلى داخل ⁠الشباك.

وعادلت أوزبكستان النتيجة في الدقيقة ‌60 عندما ‌سدَّد المهاجم إلدور شومورودوف كرةً، أفلتت من ‌يد الحارس كاميلو فارجاس، لتجد ‌عباس بيك فايزولاييف متمركزًا عند خط المرمى حيث سجل هدفًا بضربة رأسٍ.

وبعد خمس ‌دقائق، أعاد دياز التقدم لكولومبيا عبر تسديدةٍ، أطلقها من يسار منطقة الجزاء.

في حين سجل البديل جامينتون كامباز ⁠الهدف ⁠الثالث لكولومبيا بضربة رأسٍ في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وتشارك أوزبكستان في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وانفردت كولومبيا بصدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاطٍ بعد أن انتهت المباراة الأولى بتعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية 1ـ1، الأربعاء.

وتلتقي كولومبيا منتخب الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء المقبل، في وادي الحجارة بعد أن تلعب أوزبكستان أمام البرتغال في هيوستن.