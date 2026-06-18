الرئيس البرازيلي: أفكر في التعاقد مع ميسي

اقترح لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي، ممازحًا، أن تتعاقد بلاده مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في ردِّه على سؤالٍ حول أداء منتخب "السيليساو" في كأس العالم 2026، الجارية حاليًّا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واكتفى أبطال العالم خمس مراتٍ بالتعادل مع المغرب 1ـ1 في مباراتهم الافتتاحية.

في المقابل، تألَّق الغريم الأرجنتيني، حامل اللقب، وتغلَّب في بداية مشواره على الجزائز 3ـ0 بفضل ثلاثيةٍ لنجمه ميسي.

وقال لولا، ممازحًا، عندما سأله الصحافيون عن مشوار منتخب بلاده في المونديال: "كنت أفكِّر في التعاقد مع ميسي ليلعب مع البرازيل". قبل أن يشير إلى أن التعادل مع المغرب ليس بـ "الأمر الجلل"، مبينًا أن المنتخب الإفريقي أقوى منافسي بلاده في المجموعة.

وأضاف: "يقولون: إنه كلما زادت الشكوك حول البرازيل، تفوز بكأس العالم. سنرى".

وتتواجه البرازيل في اختبارها التالي مع هايتي، الجمعة.

وتتَّجه الأنظار إلى نيمار، الذي ضمَّه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب، إلى التشكيلة بعد غيابٍ دام نحو ثلاثة أعوامٍ بسبب مزيجٍ من الإصابات، وتراجع المستوى.

وشارك هدَّاف البرازيل التاريخي في أول حصةٍ تدريبيةٍ له مع المنتخب، الأربعاء، بعد شفائه من إصابةٍ في ربلة الساق، تعرَّض لها الشهر الماضي.

وتحدَّث نيمار للصحافيين عند دخوله أرضية الملعب للمشاركة في بعض التمارين الخفيفة بالقول: "هل اشتقتم إلي؟".

ولا يزال من غير الواضح متى سيخوض اللاعب أول مباراةٍ له في البطولة.