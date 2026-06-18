كيروش: الانتصارات لها ثمن باهظ

وصف كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، الانتصارات في كأس العالم بـ "الثمن الباهظ".

وقال كيروش في المؤتمر الصحافي بعد فوز غانا على بنما 1ـ0، فجر الخميس: "لاعبونا أظهروا استعدادهم لدفع هذا الثمن لتحقيق الانتصارات".

وتجاهل المدرب الأسئلة ⁠المتعلِّقة بغياب توماس بارتي، لاعب ⁠الوسط، عن المباراة بسبب مشكلاتٍ تتعلَّق بالتأشيرة، ومنعه من دخول كندا.

وأضاف كيروش: "بالأداء الذي قدَّمناه الخميس يمكننا الاعتماد على منتخب غانا لتحقيق شيءٍ ما".

ولم ⁠يكن من المقرَّر أن يشارك كيروش، البالغ 73 ‌عامًا، في البطولة التي تُجرى حاليًّا في كندا والمكسيك والولايات ‌المتحدة، حتى أبريل ‌الماضي، إذ تولَّى تدريب غانا خلفًا لأوتو أدو، الذي أقيل في مارس عقب سلسلةٍ من النتائج المخيبة للآمال.

واشتكى ‌المدرب من الخشونة التي تعرَّض لها لاعبوه من جانب ⁠منتخب ⁠بنما، قائلًا: "فريقي كان ساذجًا وغير عدواني في الشوط الأول".

واضطرت غانا إلى تبديل لورنس أتي زيجي، حارس المرمى، في الشوط الأول لإصابته إثر التحامٍ قوي.

وتحدَّث كيروش عن جاهزية أتي زيجي للمباراة المقبلة أمام إنجلترا بالقول: "لست متأكدًا من جاهزيته حتى الآن، والوقت لا يزال مبكِّرًا لذلك. بالنسبة إلى هذا النوع من الإصابات، لن نتمكَّن من التأكُّد إلا بعد مرور 24 إلى 48 ساعة".