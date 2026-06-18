كانافارو : واجهناهم في المكسيك وكأننا نلعب داخل كولومبيا

ذكر الإيطالي فابيو كانافارو مدرب منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم ، إنه فخور بأداء لاعبيه أمام كولومبيا على ملعب أزتيكا في مستهل مشوارهما بكأس العالم في الجولة الأولى للمجموعة الحادي عشر رغم الخسارة 1-3 .

وقال كانافارو:"أخبرت اللاعبين أنني فخور جدا في المباراة التي قدموها، وقد أعجبني كثيرا ما شاهدته ولم يكن الأمر سهلا؛ كنا نلعب في المكسيك، لكن الأجواء بدت وكأننا نلعب في كولومبيا بسبب الحضور الجماهيري الكبير".

وقاد الجناح الكولومبي لويس دياز منتخب بلاده إلى ‌الفوز، في عودة لكولومبيا ‌إلى كأس العالم بعد غيابها ‌عن ⁠نسخة 2022.

وبعد أن ⁠افتتح دانييل مونيوز التسجيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ردت أوزبكستان بشكل جيد وأدركت التعادل في الدقيقة 60 غير أن كولومبيا استعادت السيطرة سريعا بفضل دياز، قبل أن يحسم البديل جامينتون كامباز النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو ما دفع كانافارو للاعتقاد بأن ⁠النتيجة لا تعكس تماما حجم الجهد الذي بذله ‌فريقه.

وأكد المدرب الإيطالي أن ‌تجربة اللعب في هذا الملعب التاريخي ستظل عالقة في أذهان ‌لاعبيه، قائلا "اللعب هنا تجربة ثمينة، ستبقى في الذاكرة مدى ‌الحياة وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها لاعبونا مباراة على هذا الملعب، ولن ينسوها أبدا".



وتابع حديثه : "عندما يقدم فريق واعد مثل فريقنا هذا المستوى من الجهد، فإن الخسارة بنتيجة 3-1 ‌تبدو قاسية للغاية".

وشدد كانافارو على ضرورة مواصلة التطور مع استمرار أوزبكستان في مشاركتها الأولى، ⁠خاصة في ⁠مواجهة منتخبات قوية مثل كولومبيا والبرتغال، التي ستواجهها قريبا قائلا : "علينا أن نواصل التطور وأقول لهم دائما إن عليهم البقاء في أجواء المباراة وليس من السهل اللعب أمام منتخبات مثل كولومبيا أو البرتغال والخميس، أظهر الفريق وعيا جيدا بتوقيت امتصاص الضغط، ومتى نحتفظ بالكرة، ومتى نغير اتجاه اللعب و أعتقد أن الشوط الثاني كان جيدا جدا".

وتواجه أوزبكستان منتخب البرتغال في هيوستن، بينما تلتقي كولومبيا، منتخب الكونجو في وادي الحجارة.