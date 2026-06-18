بطلة العالم تتعرّض إلى حالة إغماء

تعرَّضت العدَّاءة الأمريكية جيني سيمبسون، الحاصلة على ميداليةٍ أولمبيةٍ والبطلة العالمية السابقة، إلى حالة إغماءٍ خلال مشاركتها في فعاليةٍ رياضيةٍ بولاية نورث كارولاينا، الأربعاء.

وتتلقَّى العدَّاءة الرعاية الطبية في أحد المستشفيات بعد يومٍ من سقوطها نتيجة حالة إغماءٍ أثناء الفعالية.

وكانت ‌جيني، البالغة ⁠39 عامًا، تقود ⁠مجموعةً من العدَّائين في سباق الميل خلال فعاليةٍ رياضيةٍ، نظَّمتها مؤسسةٌ محليةٌ عندما انهارت، واحتاجت إلى الإنعاش القلبي الرئوي.

وأفادت وسائل إعلامٍ محلية بأن الأطباء استخدموا ⁠جهاز ‌صدماتٍ كهربائيةٍ قبل ‌نقلها إلى المستشفى.

وقال منظِّمو الفعالية في ‌بيانٍ: "نحن ممتنون للغاية لسرعة ‌استجابة المشاركين، وكذلك لخدمات الطوارئ الطبية التي تعاملت مع الموقف بسرعةٍ واحترافيةٍ. تتلقَّى جيني رعايةً طبيةً ممتازةً، وقلوبنا ‌معها ومع عائلتها خلال هذه الفترة، ونشكر كل مَن ⁠أبدى ⁠اهتمامه ودعمه، ونرجو منكم أن تواصلوا الدعاء لجيني وعائلتها".

وفازت سيمبسون بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر في بطولة العالم 2011، وبالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016، واعتزلت المنافسات الرسمية في 2024.

كذلك فازت بميداليتين فضيتين في سباق 1500 متر في بطولتَي العالم عامَي 2013 و2017.