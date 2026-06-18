لورينزو: جماهيرنا أثّرت في اللاعبين

أوضح الأرجنتيني نيستور لورينزو، مدرب المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، أن الحماس الهائل من قِبل أنصارهم بمدرَّجات ملعب أزتيكا في المكسيك أثَّر في بعض لاعبيه خلال اللقاء أمام أوزبكستان ضمن الجولة الأولى للمجموعة الـ 11 في كأس العالم 2026، فجر الخميس.

وانتصرت كولومبيا على أوزبكستان 3ـ1، وسجل دانييل مونيوز، ولويس دياز، وجامينتون كامباز الأهداف في مكسيكو سيتي، لتتصدَّر كولومبيا المجموعة الـ 11 عقب تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية 1ـ1.

وقال لورينزو للصحافيين: "الحضور الكبير للجماهير يمنح طاقةً رائعةً، لكنَّ ذلك حمَّل بعض اللاعبين عبئًا عاطفيًّا، وأعتقد أن هذا مرتبطٌ بضغط المباراة الأولى، وبالمسؤولية الملقاة على عاتقنا بوصفنا مرشحين للفوز".

وأكد المدرب الأرجنتيني، أن الأجواء التي صنعتها الجماهير الكولومبية، ذات الحضور الكبير في مدرَّجات ملعب أزتيكا، أضافت مزيدًا من الإثارة، لكنَّه أقرَّ بأن ‌فريقه واجه صعوبةً في الحفاظ ‌على نسقه بعد الاستراحة حين لجأت أوزبكستان إلى اللعب المباشر.

وتابع مدرب كولومبيا: "قدَّمنا ‌شوطًا أوَّلَ جيدًا للغاية، ثم تحوَّلوا إلى أسلوبٍ ‌أكثر مباشرة ما أجبرنا على التراجع، وأصبحت المباراة بدنيةً بشكلٍ كبيرٍ".

واعترف لورينزو بأن فريقه كان قادرًا على حسم المباراة مبكِّرًا بالقول: "كان في إمكاننا توسيع الفارق في الشوط الأول، لكننا ‌افتقرنا إلى الدقة أمام المرمى، ونعمل على تحسين ذلك باستمرارٍ".

وذكر المدرب، أن لاعبيه بالغوا في ⁠⁠الاحتفاظ بالكرة بدلًا من المخاطرة في المناطق الهجومية، وأضاف: "كان هناك خوفٌ من فقدان الكرة، لذا لم نجد مَن ينهي الهجمات".

وتطرَّق لورينزو إلى أداء خاميس رودريجيز، قائد كولومبيا، الذي لم يتمكَّن من فرض نفسه أمام التنظيم الدفاعي المحكم لأوزبكستان قائلًا: "لم تكن أفضل مبارياته، لكنَّها أيضًا لم تكن سيئةً. لقد أغلقوا المساحات التي يتحرَّك فيها عادةً، وربما لم يكن نجم اللقاء، لكنَّه قدم إضافةً مهمةً عندما كانت الكرة في حوزتنا".

وتلتقي كولومبيا في مباراتها المقبلة الكونغو الديمقراطية في وادي الحجارة.