احتفالات كولومبية

شهدت شوارع مدينة ميامي الأمريكية احتفالاتٍ كبيرةً من قِبل أنصار منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم بعد فوزه على أوزبكستان 3ـ1، فجر الخميس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الـ 11 من كأس العالم 2026 (الوكالات)