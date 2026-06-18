انتصار كولومبي

تجاوز المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم نظيره الأوزبكي 3ـ1 في مباراتهما، فجر الخميس، على ملعب أزتيكا في المكسيك ضمن الجولة الأولى للمجموعة الـ 11 من كأس العالم 2026 (الوكالات)