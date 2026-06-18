كاسيميرو.. رمز المتاعب في البرازيل

بعد استدعائه من جديد من قبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، بات كاسيميرو، لاعبًا لا يُمس في صفوف «السيليساو»، لكن بدايته المخيبة في كأس العالم 2026، جعلته هدفًا رئيسًا للانتقادات في بلاده.

بدا كاسيميرو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق، مرشحًا لقيادة خط وسط منتخب البرازيل، الباحث في هذه البطولة عن لقبه الأول منذ 2002، والسادس في تاريخه، لا سيما بعد موسم أخير جيد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن مستواه الباهت في التعادل السبت الماضي، أمام المغرب 1-1 في مستهل المشوار في المونديال المنظم في أمريكا الشمالية حيث استُبدل بين الشوطين، جعله يعيش أدنى لحظاته منذ ارتداء القميص الأصفر الشهير للمرة الأولى عام 2011.

وزعزع هذا الأداء العلاقة بين الجماهير البرازيلية وأنشيلوتي الذي اعتُبر الرجل القادر على إعادة المنتخب إلى القمة.

وفي اختياره الأول للتشكيلة، فاجأ أنشيلوتي كثيرين باستدعاء كاسيميرو، الفائز خمس مرات بدوري أبطال أوروبا، مع ريال مدريد خلال تسعة أعوام في إسبانيا.

كان لاعب الوسط المحوري خارج حسابات المنتخب البرازيلي لأكثر من 18 شهرًا، لكن أنشيلوتي أعاد إحياء مسيرته الدولية وأشركه أساسيًا في 12 من أصل المباريات الـ13 التي أشرف فيها على «سيلسياو» منذ وصوله.

حمل كاسيميرو شارة القائد أربع مرات، مسجلًا هدفين مع تمريرتين حاسمتين.

وعلى الرغم من أن البرازيل واصلت إظهار هشاشة دفاعية بحيث استقبلت شباكها 12 هدفًا في تلك المباريات، فإن وجوده أضفى توازنًا على خط الوسط.

يرى أنشيلوتي في كاسيميرو امتدادًا له داخل الملعب، يمنح الفريق بنية واضحة، ويضبط إيقاع اللعب عند الاستحواذ.

وقال أنشيلوتي عنه العام الماضي: «لا يوجد في البرازيل لاعبون يتمتعون بالخصائص التي يمتلكها كاسيميرو».

وعندما اعتبر البعض قبل عامين أن كاسيميرو فقد قدراته البدنية خلال فترة مضطربة مع يونايتد، لم يشاركهم أنشيلوتي هذا الرأي، لكن في المباراة الأولى لكأس العالم الثالثة في مسيرته، بدا كاسيميرو بعيدًا عن مستواه، غير منسجم مع برونو جيمارايس، فاقدًا أبرز مميزاته في استعادة الكرة.

واعتبر روماريو، النجم البرازيلي السابق، أن كاسيميرو كان أكثر اللاعبين المخيبين للآمال في الظهور الأول، مضيفًا في قناته على منصة يوتيوب: «كاسيميرو هو اللاعب المفضل عند المدرب وهذا أمر طبيعي، لكن بالنظر إلى ما يمثله للمدرب وللفريق، فقد خيب الآمال فعلًا».

وأقر كاسيميرو الذي اعترف عند وصوله إلى أمريكا أن البرازيل متأخرة خطوة عن أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، أنه طغى عليه تمامًا الشاب أيوب بوعدي البالغ 18 عامًا في مباراة المغرب، مشيرًا إلى أن أنشيلوتي برر استبداله المبكر برغبته في حمايته بعد حصوله على إنذار، تاركًا مكانه لفابينيو الذي وفر صلابة أكبر إلى جانب جيمارايس.

وتدور تساؤلات الجماهير البرازيلية حول ما إذا كان كاسيميرو سيبدأ أساسيًا مباراة الجمعة، ضمن المجموعة الثالثة ضد هايتي في فيلادلفيا أم لا.

وأرهق المنتخب الكاريبي الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1974، نظيره الإسكتلندي قبل أن يخسر 0-1 في بوسطن.

ويُعد استعادة مستواه أمرًا حاسمًا، في ظل غموض مستقبله على مستوى الأندية بعد رحيله عن يونايتد.

وتفيد تقارير صحافية بأن كاسيميرو توصل إلى اتفاق للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، ليلعب بجانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الصفقة متوقفة بسبب نزاع تعويضي مع نادٍ آخر في الدوري الأمريكي هو لوس أنجليس جالاكسي، بحسب مصدر مقرب من اللاعب.