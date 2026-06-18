الصحافة: رونالدو مشكلة.. والبرتغال إلى الهاوية

وصفت الصحافة البرتغالية أداء منتخبها الأول لكرة القدم بالمخيب، في مشواره الافتتاحي في مونديال كأس العالم 2026، عقب التعادل 1ـ1، الأربعاء، أمام الكونغو الديمقراطية.

وذكرت أنَّ المخضرم كريستيانو رونالدو، نجم النصر، أصبح «بحد ذاته مشكلة» ووضعت صورته على الغلاف وكتبت «هذا لن ينفع».

وكتب لويس ماتيوس من صحيفة «آ بولا» الرياضية، الخميس: «يبدو أنَّ الضغط أثقل كاهل كريستيانو رونالدو، في هذه المرحلة، وبات بحد ذاته مشكلة، لكن البرتغال تتجه نحو الهاوية بسبب إصرارها على عدم رؤية ما هو واضح».

وفي إشارة أيضًا إلى تراجع فعالية ابن الـ41 عامًا، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، أوضحت أنَّه لعب 90 دقيقة وأهدر هدفين بشكل غير معتاد.

وعنونت صحيفة «بوبليكو» صفحتها الأولى «نتيجة سيئة أداء مروع».

وجاء في ختام تقرير المباراة أنَّ البرتغال «تبقى رهينة إيمانها برونالدو، الذي لعب مباراته الدولية 229، ويملك 143 هدفًا، لكن الإيمان وحده لا يكفي، لا سيما مع رونالدو الحالي».

ومن جهته، انتقد ألكسندر كوستا، صحافي آخر في «آ بولا»، أسلوب لعب المنتخب البرتغالي الذي وصفه بـ«البطيء والمتوقع»، ليخلص إلى أنه «من الصعب فهم كيف لمنتخب يمتلك هذا القدر من الجودة الفردية أن يقدم هذا القليل».

وفي صفحات صحيفة «ريكورد»، رأى مديرها برناردو ريبيرو أنه بعد هذا الأداء «البائس، يتعين على البرتغال أن تقدم أفضل بكثير».

ولخّص الصحافي سيرجيو كريثيناس الوضع بالقول «التعادل مع الكونغو ليس نتيجة كارثية، لكن الأداء بدّد فقاعة التفاؤل» التي وصل بها البرتغاليون إلى أمريكا، حيث تجرى النهائيات مشاركة مع كندا والمكسيك.