رسميّا.. كوناتي إلى ريال مدريد

واصل نادي ريال مدريد الإسباني تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الموسم المقبل، ضمن مسعاه للعودة إلى المنافسة بعد عامين من دون ألقاب، وذلك بتعاقده رسميًّا الخميس مع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، مُدافع ليفربول الإنجليزي، الذي وقَّع عقدًا مدته أربعة أعوام مع النادي الملكي، وفقًا لما أعلنه الأخير.

وأصدر الريال بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «توصل ريال مدريد وإبراهيما كوناتي إلى اتفاق كي يصبح لاعبًا في ريال مدريد للمواسم الأربعة المقبلة حتى 30 يونيو 2030».

وسيكون ابن الـ27 عامًا، الذي وصل يونيو الجاري إلى نهاية عقده مع ليفربول بعدما دافع عن ألوانه طيلة خمسة أعوام، رابع الصفقات بعد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسًا لمجلس الإدارة حتى عام 2030، إضافة إلى عودة البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق، بعد 13 عامًا على مروره الأول، والمدافع الإسباني مارك كوكوريا، والبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب الوسط.

وانضم كوناتي في «سانتياجو برنابيو» إلى مواطنيه كيليان مبابي، وأوريليان تشواميني، وإدواردو كامينجا، وفيرلان ميندي.

ويوجد كوناتي حاليًّا مع المنتخب الفرنسي، المشارك في مونديال 2026، المنظمة في أمريكا الشمالية.

وبات ريال النادي الرابع الذي يدافع كوناتي عن ألوانه بعد سوشو ولايبزيج الألماني، وليفربول الذي وصل إليه قبل خمسة أعوام قبل الانفصال بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق على تمديد العقد.

وأوضح الدولي الفرنسي في أبريل الماضي أنَّه واثق من التوصل إلى اتفاق مع عملاق الدوري الممتاز، إلا أنَّ المفاوضات لم تُسفر عن أي نتيجة، ليصبح ثالث لاعب بارز يغادر «أنفيلد» في صفقة انتقال حر بعد المصري محمد صلاح، والإسكتلندي أندي روبرتسون.

ويُعد كوناتي عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة ليفربول التي أحرزت لقب الدوري الممتاز في موسم 2024ـ2025، وتُوِّج بكأس الرابطة مرتين، وبالكأس الإنجليزية مرة واحدة، فيما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2022.

وتراجع مستوى كوناتي بشكل ملحوظ في بداية الموسم المنصرم خلال حملة صعبة للفريق الأحمر، الذي خاض بألوانه 183 مباراة في كافة المسابقات.

وأُقيل المدرب الهولندي أرني سلوت بعدما أنهى ليفربول الدوري الممتاز في المركز الخامس، بفارق 25 نقطة عن البطل أرسنال.

وارتبط كوناتي، المولود في باريس، العاصمة الفرنسية، بالانتقال أيضًا إلى صفوف باريس سان جيرمان، المتوَّج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وفي الرابع من يونيو الجاري، وخلال حملته الانتخابية في مواجهة منافسه إنريكي ريكيلمي، أفاد بيريز أنَّ كوناتي ومورينيو سيكونان أولى صفقاته في حال عودته إلى رئاسة ريال مدريد.

ومن جانب آخر، كشفت التقارير الصحافية عن مساعي الريال إلى ضم الهولندي دنزل دومفريس من إنتر الإيطالي ضمن مسعاه للعودة إلى المنافسة.

وتوصل ريال أيضًا إلى اتفاق مع قلب دفاعه الألماني أنتونيو روديجر لتمديد عقده حتى 2027، لا سيما بعد رحيل داني كارفاخال، والنمساوي دافيد ألابا عن الفريق مع وصولهما إلى نهاية عقديهما.