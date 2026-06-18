روبنسون.. أمريكي نشأ في بريطانيا وتأثر بالرسوم المتحركة

يُركز أنتوني روبنسون، الظهير الأيسر للمنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، الذي نشأ في مدينة ليفربول الإنجليزية، ويتحدث بلكنة بريطانية واضحة، على مساعدة منتخب بلاده للذهاب بعيدًا في كأس العالم 2026، التي تستضيفها مع كندا والمكسيك.

ومنذ ظهوره الأول في 2018، أصبح روبنسون عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة أمريكا، إذ قدم أداءً دفاعيًّا صلبًا في الفوز الافتتاحي على الباراجواي، لكنه قادر أيضًا على تسجيل الأهداف، مثل تسديدته الصاروخية في مرمى ألمانيا في مباراة تجريبية نُظمت قبل انطلاق المونديال.

وقال روبنسون، قبل مباراة إنجلترا وكرواتيا الأربعاء: «لن أقول إنني سأشجع إنجلترا!، أقصد أنَّ اللاعبين الذين أعرفهم هُناك، آمل أن يقدموا أداءً جيدًا. لكن لا أفضل فريقًا بعينه في البطولة سوى فريقنا».

هاجر مارلون، والد روبنسون، إلى أمريكا وحصل على الجنسية، وتفاعل اللاعب الدولي منذ طفولته مع ثقافة والده الجديدة من خلال مشاهدة الرسوم المتحركة الأمريكية، واشتهر بين زملائه بلقب «جيداي» الذي استمده من فيلم «حرب النجوم».

ويعد روبنسون واحدًا من عدة لاعبين في صفوف المنتخب الأمريكي تربطهم صلات بإنجلترا، فالمهاجم فولارين بالوجون، الذي سجَّل هدفين في شباك الباراجواي ليمنح الولايات المتحدة بداية مثالية، نشأ في لندن، فيما وُلد كُل من جيو رينا، وسيباستيان بيرهالتر في المملكة المتحدة.

ومن الممكن أن يلتقي المنتخب الأمريكي مع إنجلترا في الأدوار الإقصائية، في ربع النهائي المحتمل إذا تصدر الأمريكيون مجموعتهم، واحتل الإنجليز المركز الثاني.

ورحب روبنسون في احتمالية مواجهة منتخب بلده الأصلي، عادًا هذه المباراة إعادة للقاء دور المجموعات في مونديال 2022 التي انتهت بالتعادل 0ـ0، متابعًا: «إذا واجهنا إنجلترا، فقد لعبنا ضدهم من قبل، ستكون إعادة جميلة لمباراة صعبة للغاية، وآمل أن نفوز بها، من ناحية الفريق الذي نود تجنبه، أثق بقدرتنا على مواجهة أيّ فريق، لا يوجد منتخب محدد نظرت إليه وقلت إنني سأقلق من مواجهته، هُناك منتخبات قوية في كافة مجموعات البطولة».

وبالنسبة لروبنسون، فإن نظام كأس العالم الجديد الموسع، والفاصل الزمني الأطول بين المباريات منحاه فرصة أفضل للتأقلم مع المنتخب والبلد، مضيفًا: «هذا جيد جدًّا بالنسبة لي شخصيًّا، ابتعدت عن المنتخب لمدة عام ونصف العام بسبب الإصابات وأمور أخرى، وكان ذلك محبطًا، لذلك، العودة إلى أجواء الفريق والتعوّد على طريقة العمل، مع برنامج يبدو أشبه ببرنامج الأندية، يمنح شعورًا كبيرًا بالاستمرارية. وأعتقد أنَّ ذلك ظهر في أدائي، نحن نستمتع بالوقت الذي نقضيه معًا ونستفيد منه إلى أقصى حد».

وتلعب أمريكا ضد أستراليا، الجمعة، وبعد الفوز الافتتاحي، يتوقع حضور جماهيري كبير في ملعب سياتل، المعروف دائمًا بأجوائه الحماسية.