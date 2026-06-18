حصة تدريبية

انتظم لاعبون منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، صباح الخميس، بحصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة المكسيك، إحدى الدول المستضيفة، فجر الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026. (رويترز والفرنسية)