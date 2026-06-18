سويسرا تخشى صدمة العنابي أمام البوسنة

يتطلع منتخب ‌سويسرا الأول لكرة القدم إلى تجاوز خيبة أمله في مباراته الأولى بكأس العالم عبر مباراته المقررة الخميس أمام البوسنة والهرسك، إذ دعا المدرب مراد ​ياكين لاعبيه إلى إظهار المزيد من الحزم بعد أن فرطوا في الفوز أمام قطر.

ودخل المنتخب السويسري البطولة بتوقعات عالية، لكنه شعر بالإحباط بعد تعادله 1ـ1 مع قطر في مباراته الأولى ضمن المجموعة الثانية السبت الماضي، على الرغم من أنه صنع عددًا كبيرًا من الفرص وسيطر على مجريات اللعب لفترات طويلة.

وكانت سويسرا متقدمة 1ـ0 عبر هدف سجله بريل إمبولو من ركلة جزاء في ‌الدقيقة «17»، ‌لكنها استقبلت هدفًا عكسيًّا من ميرو ​موهايم ‌في ⁠الوقت بدل ​الضائع للشوط ⁠الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل.

وقال السويسري ياكين للصحافيين، الأربعاء: «توقعنا نتيجة مختلفة.. لقد لعبنا بشكل جيد، وإذا نظرتم إلى الإحصاءات، ستجدونها مفيدة. مع ذلك، لا تُجدي نفعًا لأننا خسرنا نقطتين».

وبدلًا من التركيز على الكبوة، حثَّ ياكين فريقه على التعلم بسرعة من الأخطاء التي أثبتت أنها مكلفة.

وقال المدرب: «نريد أن نكون أفضل. نحتاج إلى العمل ⁠على الكفاءة. لم نكن فعالين بما فيه الكفاية. ولكن ‌في نهاية المطاف، عندما تكون متقدمًا، ‌عليك أيضًا العمل على الدفاع».

وتعادل منتخب البوسنة 1ـ1 مع كندا، المشاركة في استضافة البطولة، وقد أثار أداء البوسنة إعجاب ياكين فيما يتعلق بالقوة البدنية والتنظيم، لكن المدرب يعتقد أنَّ النتيجة ستعتمد إلى حد كبير على فريقه.

ومع تبقي جولتين في دور المجموعات، تدرك سويسرا أنَّ أي تعثر آخر سيعقد طريقها ​نحو الأدوار المقبلة، لكن ياكين ​أكد أنَّ الهدف لا يزال واضحًا.

وذكر المدرب «نريد البقاء في البطولة. نريد الوصول إلى أدوار خروج المغلوب. هذا ما ننتظره من أنفسنا».