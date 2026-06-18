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المواجهة الثانية

2026.06.18 | 03:28 pm
بدأ لاعبو المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، الخميس، استعدادهم لثاني مواجهات مونديال 2026 أمام المنتخب الإيراني، الأحد المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات. (رويترز)
المواجهة الثانية

المواجهة الثانية

المواجهة الثانية

المواجهة الثانية

المواجهة الثانية

المواجهة الثانية