المواجهة الثانية

بدأ لاعبو المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، الخميس، استعدادهم لثاني مواجهات مونديال 2026 أمام المنتخب الإيراني، الأحد المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات. (رويترز)