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قبل الكوري.. المكسيك تتأهب
2026.06.18 | 03:30 pm
تأهب لاعبو المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، صباح الخميس، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، فجر الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026. (الفرنسية ورويترز)
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