قبل الكوري.. المكسيك تتأهب

تأهب لاعبو المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، صباح الخميس، بحصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، فجر الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026. (الفرنسية ورويترز)