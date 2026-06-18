الجمعة.. «فيفا» ينقل الأخضر إلى أتالانتا

يطير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى أتالانتا بعد نهاية تدريبه، الجمعة، في أوستن على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي «فيفا»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ رحلة الأخضر من أوستن إلى أتالانتا من أجل مواجهة إسبانيا، الأحد، في ثاني جولات المونديال الجاري في أمريكا الشمالية، تستغرق جوًّا نحو ساعتين ونصف الساعة.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس منح لاعبيه جولة حرة، الأربعاء، داخل مدينة أوستن.

يذكر أنَّ الأخضر حدَّد موعد انطلاق تدريباته أيام الأربعاء والخميس والجمعة عند الـ 12:00 ظهرًا بتوقيت مدينة أتالانتا الأمريكية «07:00 مساءً بتوقيت الرياض»، للتأقلم مع توقيت مباراته أمام إسبانيا المقررة الأحد.

ويؤدي الأخضر تدريبه الأخير في أتالانتا عشية لقاء أبطال أوروبا، الذي يحتضنه ملعب مرسيدس بنز.

وكان الأخضر افتتح مشواره في المونديال بتعادل 1ـ1 أمام الأوروجواي، بعدما تقدم بهدف المدافع عبد الإله العمري قبل أن يدرك ماكسيميليانو أراوخو التعادل في الشوط الثاني، ليحصد كل طرف نقطة في بداية مشواره ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا إسبانيا والرأس الأخضر.