كارتال يعود إلى فنربخشة
إسماعيل كارتال، مدرب فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
جدانسك ـ رويترز 2026.06.18 | 03:59 pm
أعلن نادي فنربخشة التركي، الخميس، تعيين إسماعيل كارتال مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، في رابع ولاية له مع النادي.
وأصدر النادي التركي بيانًا صحافيًّا، أوضح خلاله تعيين كارتال، البالغ من العمر 65 عامًا، مدربًا جديدًا، بعقد مدته عام واحد.
وكان كارتال، الذي قضى عقدًا من الزمن في صفوف فنربخشة خلال مسيرته لاعبًا، تولى تدريب النادي سابقًا في موسم 2014ـ2015، ثم بشكل مؤقت في موسم 2021ـ2022، قبل أن يعود إلى تولي المهمة موسمًا كاملًا في 2023ـ2024.
وشغل كارتال منصب مساعد المدرب في فنربخشة في المرتين الأخيرتين اللتين فاز فيهما النادي بلقب الدوري التركي.
وأنهى فنربخشة المواسم الخمسة السابقة في الدوري التركي الممتاز في المركز الثاني، بينما أحرز غريمه غلطة سراي اللقب أربع مرات متتالية.