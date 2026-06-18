كارتال يعود إلى فنربخشة

أعلن نادي فنربخشة التركي، ​الخميس، تعيين إسماعيل كارتال مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، في رابع ولاية له مع النادي.

وأصدر النادي التركي بيانًا ​صحافيًّا، أوضح خلاله تعيين كارتال، البالغ من العمر 65 عامًا، مدربًا جديدًا، بعقد مدته عام واحد.

وكان كارتال، الذي قضى عقدًا من ⁠الزمن في صفوف فنربخشة خلال مسيرته لاعبًا، تولى ​تدريب ‌النادي سابقًا في موسم ‌2014ـ2015، ثم بشكل مؤقت في موسم 2021ـ2022، قبل أن يعود إلى تولي المهمة ‌موسمًا كاملًا في 2023ـ2024.

وشغل كارتال منصب مساعد ⁠المدرب ⁠في فنربخشة في المرتين الأخيرتين اللتين فاز فيهما النادي بلقب الدوري التركي.

وأنهى فنربخشة المواسم الخمسة السابقة في الدوري التركي الممتاز في المركز الثاني، بينما أحرز غريمه غلطة سراي ​اللقب ​أربع مرات متتالية.