روشن في المونديال.. كينيونيس يتصدر وفيليش ونيفيش يغيبان

تصدر المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، قائمة أعلى أجانب أندية دوري روشن السعودي تقييمًا، عقب نهاية الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وفقًا لموقع «سوفا سكور» العالمي.

ولعب كينيونيس المواجهة الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا واستطاع منتخب بلاده تحقيق أول ثلاث نقاط في مشواره المونديالي، بعد أن قصَّ شريط الأهداف، بفضل تسديدته عند الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول، وحصل على تقييم 8.6 درجة، و85 في المئة من حيث دقة التمريرات «28 من أصل 33»، و100 في المئة في دقة التمريرات الطولية، وقطع مسافة ثمانية كيلومترات، وسدَّد خمس تسديدات على المرمى، منها واحدة في العارضة، ولمس الكرة 49 مرة، ونجح في خمس مراوغات من أصل 6، ووقع في الخطأ مرة واحدة.

وحلَّ التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي، في المرتبة الثانية من حيث التقييم ونال 7.6 درجة، على الرغم من خسارة منتخب بلاده أمام أستراليا 0ـ2.

وتخطى خمسة لاعبين السبع درجات التي تفوق الجيد، وهم كينيونيس «المكسيك»، وديميرال «تركيا»، وجاك هيندري مدافع الاتفاق «إسكتلندا»، الذي نال 7.1 في مشاركته في فوز منتخب بلاده ضد هايتي 1ـ0، وفرانك كيسيه لاعب وسط الأهلي «كوت ديفوار» 7.1، بعد تغلب منتخب بلاده على الإكوادور 1ـ0.

وفي مواجهة البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية «1ـ1»، تخطى جواو كانسيلو، ظهير أيسر فريق الهلال، كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده وفريق النصر، بعد أن نال 6.3 مقابل 6.1.

وغاب ستة لاعبين عن المشاركة في الجولة الافتتاحية، وهم البرتغالي جواو فيليش لاعب النصر، ومواطنه روبن نيفيش لاعب الهلال، والإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، والغاني بونسو باه لاعب القادسية، والمصري نبيل عماد لاعب النجمة، والكوراساوي جوربين جاري لاعب أبها.

ويعد الأردني علي عزايزة، لاعب فريق الشباب، الأقل مشاركة من بين اللاعبين الذين خاضوا المواجهة الأولى في المونديال بعد دخوله عند الدقيقة 89 من المباراة الأولى التي خسرها منتخبه 1ـ3 أمام النمسا.